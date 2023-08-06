России требуется около ста тысяч операторов беспилотников.

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Об этом сообщил журналистам замруководителя Росавиации Андрей Добряков, его цитирует ТАСС.

Добряков назвал беспилотную авиацию совершенно новым сектором экономики и сообщил, что в стране уже зарегистрировано более ста тысяч дронов. Потребность в операторах беспилотников рассчитана из соотношения один к одному, отметил он.

Озвученная цифра не окончательная, для определения точной потребности в операторах планируется провести исследования, добавил замглавы Росавиации.

Ранее в «Ростехе» заявили о намерении кратно увеличить производство беспилотников. С этой целью подконтрольные госкорпорации предприятия расширят производственные линии, пишет Лента.