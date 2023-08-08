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России увеличила поставки лекарств в Африку

8 августа 2023 15:24
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России увеличила поставки лекарств в Африку

Россия в 2022 г. поставила в Африку фармацевтической продукции на $62 млн, основными импортерами стали Конго, Алжир, Марокко, Нигер и Уганда, заявила замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева.

Наиболее востребованной в Африке является российская вакцина против желтой лихорадки.

Россия поставляет также широкий круг антибиотиков, иммунобиологических и противовирусных препаратов, пишет Смотрим.

"Нам есть что предложить. Мы готовы предлагать не только поставку готовых лекарств, но намерены делиться с нашими партнерами технологиями, обеспечивать их трансфер и открывать там производства. Например, в этом году компания "Герофарм" запустила производство инсулинов в Алжире", – отметила Приезжева.

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