Росреестр усилит контроль за использованием дачных участков

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Документ позволит решить вопросы с оформлением прав на земельные участки общего назначения, определением размеров взносов, вовлечением заброшенных огородов в хозяйственный оборот. Об этом сообщает «Российская газета».

Также предлагается расширить полномочия председателей садоводческого или огороднического товариществ. На них хотят возложить обязанность контролировать, как и кем используются дачные участки. По закону за нецелевое использование садоводческих и огороднических земель может грозить штраф и требование прекратить коммерческую деятельность. В случае неповиновения участок изымают.