В Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
Общественник предложил сократить количество отпускных дней в России
Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАДов с 2026 года
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
В Сызрани стартовала военно-спортивная игра «Патриоты России – 2025»
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
15 октября 2025 13:45
Роспотребнадзор представил новый регламент контроля за оборотом биологически активных добавок, который может вступить в силу в 2026 году. Проект документа устанавливает четкие критерии для запрета недоброкачественной продукции, включая отсутствие регистрации и несоответствие состава. Подробности — в материале «Известий».

Роспотребнадзор вынес на общественное обсуждение проект перечня оснований для запрета продажи биологически активных добавок. Документ предусматривает пять ключевых критериев: отсутствие государственной регистрации, обнаружение запрещенных веществ, неполные сведения о производителе, реализация под видом пищевых продуктов и несоответствие состава заявленным характеристикам. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила установить датой введения новых правил 1 марта 2026 года.

По задумке ведомства, БАД считается «эффективным», если входящие в него вещества включены в клинические рекомендации Минздрава и официальные документы, разработанные медицинскими центрами или профессиональными ассоциациями.

Биологически активные добавки предназначены для восполнения дефицита питательных веществ и нормализации обменных процессов. Научно подтверждена эффективность отдельных компонентов: кальция и витамина D для укрепления костной ткани, фолиевой кислоты при беременности, витамина C для профилактики авитаминоза. Однако многие добавки, включая коллаген и хлорофилл, не имеют убедительных клинических доказательств эффективности.

Прием БАДов сопряжен с определенными рисками, включая токсическое воздействие на печень и почки, аллергические реакции, наличие скрытых ингредиентов или тяжелых металлов. Особую осторожность следует соблюдать беременным женщинам, детям и лицам с хроническими заболеваниями. Перед началом приема любых добавок необходимо проконсультироваться с врачом.

Биологически активные добавки не являются лекарственными средствами и проходят санитарно-гигиеническую, а не фармакологическую сертификацию. Ключевое отличие заключается в том, что для регистрации БАДов не требуются клинические исследования, в то время как лекарственные средства проходят многоэтапные испытания на безопасность и эффективность. Кроме того, в отношении БАДов систематизированные данные о побочных эффектах обычно отсутствуют из-за непроведения клинических испытаний.

