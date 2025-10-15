Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАДов с 2026 года

70

Роспотребнадзор представил новый регламент контроля за оборотом биологически активных добавок, который может вступить в силу в 2026 году. Проект документа устанавливает четкие критерии для запрета недоброкачественной продукции, включая отсутствие регистрации и несоответствие состава. Подробности — в материале «Известий».

Роспотребнадзор вынес на общественное обсуждение проект перечня оснований для запрета продажи биологически активных добавок. Документ предусматривает пять ключевых критериев: отсутствие государственной регистрации, обнаружение запрещенных веществ, неполные сведения о производителе, реализация под видом пищевых продуктов и несоответствие состава заявленным характеристикам. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила установить датой введения новых правил 1 марта 2026 года.

По задумке ведомства, БАД считается «эффективным», если входящие в него вещества включены в клинические рекомендации Минздрава и официальные документы, разработанные медицинскими центрами или профессиональными ассоциациями.

Биологически активные добавки предназначены для восполнения дефицита питательных веществ и нормализации обменных процессов. Научно подтверждена эффективность отдельных компонентов: кальция и витамина D для укрепления костной ткани, фолиевой кислоты при беременности, витамина C для профилактики авитаминоза. Однако многие добавки, включая коллаген и хлорофилл, не имеют убедительных клинических доказательств эффективности.

Прием БАДов сопряжен с определенными рисками, включая токсическое воздействие на печень и почки, аллергические реакции, наличие скрытых ингредиентов или тяжелых металлов. Особую осторожность следует соблюдать беременным женщинам, детям и лицам с хроническими заболеваниями. Перед началом приема любых добавок необходимо проконсультироваться с врачом.

Биологически активные добавки не являются лекарственными средствами и проходят санитарно-гигиеническую, а не фармакологическую сертификацию. Ключевое отличие заключается в том, что для регистрации БАДов не требуются клинические исследования, в то время как лекарственные средства проходят многоэтапные испытания на безопасность и эффективность. Кроме того, в отношении БАДов систематизированные данные о побочных эффектах обычно отсутствуют из-за непроведения клинических испытаний.