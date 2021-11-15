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Роспотребнадзор изменил правила проведения массовых мероприятий

15 ноября 2021 12:58
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Роспотребнадзор изменил правила проведения массовых мероприятий

Роспотребнадзор изменил правила посещения массовых мероприятий в условиях коронавируса. Теперь заполнять закрытые помещения разрешили на 70%, но при условии наличия у посетителей QR-кода. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой вступило в силу 15 ноября.

«Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию или ранее перенесенное заболевание», — сказано в постановлении.

При этом QR-код с информацией об иммунитете к COVID-19 также должен быть у организаторов мероприятия.

12 октября правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19, сообщают "Известия".

Фото: Pixabay.com

Теги: Коронавирус

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