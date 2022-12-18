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Роскосмосу потребуется около месяца на отправку к МКС корабля-спасателя "Союза МС-23"

18 декабря 2022 10:14
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Роскосмосу потребуется около месяца на отправку к МКС корабля-спасателя "Союза МС-23"

Роскосмосу потребуется около месяца на ускоренную отправку к МКС корабля-спасателя "Союз" взамен поврежденного "Союза МС-22", но решение на этот счет пока не принято, сообщил РИА Новости информированный источник.

Ранее в "Роскосмосе" заявили, что подготовка к запуску следующего пилотируемого корабля "Союз" к МКС могут ускорить на фоне неисправности системы охлаждения "Союза МС-22".

"Решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию "Союза МС-23" в связи с аварией на "Союзе МС-22" пока не принималось. В случае принятия решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до одного месяца", - отметил источник.

Он уточнил, что сейчас на Байконуре находятся два корабля: "Союз МС-23" и "Союз МС-24", сообщает РИА Новости.

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