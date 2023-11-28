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Роскосмосу могут разрешить размещать рекламу на ракетах и спутниках

28 ноября 2023 10:25
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Роскосмосу могут разрешить размещать рекламу на ракетах и спутниках

Роскосмос сможет размещать рекламу на космической технике и объектах космической инфраструктуры. Законопроект об этом одобрил думский комитет по собственности.

Интерес к космической рекламе уже проявили российские банки и страховые компании. Согласно законопроекту №465445-8, договоры на рекламу будут заключаться без проведения торгов. Прибыль предлагается делить пополам: половина пойдет на формирование специальных резервных фондов госкорпорации, а вторая половина – в федеральный бюджет в виде неналоговых доходов. Дополнительным источником доходов может стать желание ряда организаций поучаствовать в создании названий для космических аппаратов и кораблей.

Потенциальный годовой доход от размещения рекламы в Роскосмосе оценили в 200 миллионов рублей. Еще 5 миллионов можно заработать на размещении наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры. Депутаты напомнили, что реклама в космосе и размещение логотипов компаний на ракетах и космических аппаратах – стабильный источник дополнительных доходов для участников космической деятельности. Примеров рекламы в космосе множество. В начале 1990-х годов космонавты при выходе в открытый космос с орбитальной станции "Мир" продемонстрировали метровый макет банки от Pepsi-Cola, пишет Смотрим. 

 

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