Роскосмос создаст собственную орбитальную космическую станцию

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что компания активно работает над созданием российской орбитальной космической станции.
Российские космонавты продолжат штатно работать на Международной космической станции, пока не будет принято решение о выходе из проекта. Отмечается, что такое решение «предусматривает длительные процедуры».
Срок эксплуатации МКС завершается в 2024 году. Борисов уже анонсировал выход из проекта после 2024 года, но уточнил, что точные даты будут определены позднее в зависимости от технического состояния МКС, пишет Коммерсантъ.