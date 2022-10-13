Я нашел ошибку
Главные новости:
Баскетболисты «Самары» одержали первую победу в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты «Самары» одержали первую победу в Единой лиге ВТБ
Боррель заявил, что много стран воздержались голосовать по антироссийской резолюции в ООН
Правительстве региона обсудили предварительные итоги деятельности ОЭЗ «Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина»
В Правительстве региона обсудили предварительные итоги деятельности ОЭЗ «Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина»
Роскосмос создаст собственную орбитальную космическую станцию
Роскосмос создаст собственную орбитальную космическую станцию
Самарская организация "Союз Ветеранов Десантников и подразделений спецназначения" проведет занятия с мобилизованными
Самарская организация "Союз Ветеранов Десантников и подразделений спецназначения" проведет занятия с мобилизованными
Правительство России выделит компенсации закрытым аэропортам юга и центра страны
Правительство России выделит компенсации закрытым аэропортам юга и центра страны
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
В Самаре хотят повысить среднюю зарплату до 60 тысяч рублей
В Самаре хотят повысить среднюю зарплату до 60 тысяч рублей
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.76
0.08
EUR 62.59
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Роскосмос создаст собственную орбитальную космическую станцию

13 октября 2022 13:46
90
Роскосмос создаст собственную орбитальную космическую станцию

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что компания активно работает над созданием российской орбитальной космической станции.

Российские космонавты продолжат штатно работать на Международной космической станции, пока не будет принято решение о выходе из проекта. Отмечается, что такое решение «предусматривает длительные процедуры».

Срок эксплуатации МКС завершается в 2024 году. Борисов уже анонсировал выход из проекта после 2024 года, но уточнил, что точные даты будут определены позднее в зависимости от технического состояния МКС, пишет Коммерсантъ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
13 октября 2022  13:05
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
103
Дмитрий Азаров получил благодарность от командования, военного совета и личного состава 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.
12 октября 2022  18:32
Командующий 2-й Гвардейской армии Андрей Колотовкин: «Губернатор Дмитрий Азаров оказывает поддержку армии с первого дня СВО»
1852
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
12 октября 2022  12:41
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
719
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
11 октября 2022  13:48
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
588
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
11 октября 2022  11:48
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
575
Весь список