Роскосмос создаст собственную орбитальную космическую станцию

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Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что компания активно работает над созданием российской орбитальной космической станции.

Российские космонавты продолжат штатно работать на Международной космической станции, пока не будет принято решение о выходе из проекта. Отмечается, что такое решение «предусматривает длительные процедуры».