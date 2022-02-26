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Роскосмос приостанавливает сотрудничество по организации запусков с космодрома Куру

26 февраля 2022 11:46
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Роскосмос приостанавливает сотрудничество по организации запусков с космодрома Куру

 Роскосмос в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы", - написал Рогозин в субботу в своем Telegram-канале.

В свою очередь в пресс-службе Роскосмоса уточнили, что сейчас на космодроме во Французской Гвиане находятся 87 граждан РФ. "Речь идет о сотрудниках НПО имени С. А. Лавочкина, которые готовили разгонный блок "Фрегат-МТ" к предстоящему запуску, а также сотрудниках РКЦ "Прогресс" [изготовитель ракет семейства "Союз"] и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", - отметили в госкорпорации.

В настоящий момент, добавили в Роскосмосе, прорабатывается вопрос выезда российских сотрудников, пишет ТАСС.

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