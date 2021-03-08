Роскомнадзор требует от Facebook восстановить доступ к ряду публикаций в СМИ

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Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к ряду публикаций в аккаунтах нескольких российских СМИ, сообщили в ведомстве.

Так, указано, что соцсеть заблокировала статьи о задержании в середине февраля сторонников украинской неонацистской группы МКУ, написанные со ссылкой на релиз ФСБ.

В своем письме администрации Facebook Роскомнадзор указал, что действия соцсети "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры".

Ведомство напомнило, что 24 февраля Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение прав россиян в интернете, включая цензуру СМИ.

Этот документ вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" сообщили, что действия соцсети затронули также аккаунты РИА Новости и радио Sputnik.

"Блокировка наших материалов, основанных на достоверных официальных источниках, является актом цензуры со стороны Facebook. Произошедшее можно рассматривать только как неуважение к праву граждан на свободный доступ к информации", — подчеркнули в агентстве.

Там назвали неприемлемым тот факт, что контент в Рунете оценивают организации и модераторы с Украины и из стран Прибалтики, которые "заведомо политически ангажированы по отношению к российским СМИ", пишет РИА Новости.