Роскомнадзор сообщил об утечке в сеть более 500 млн записей россиян

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Более 500 млн записей о россиянах утекли в сеть в 2024 году из-за крупного инцидента. Об этом ТАСС заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер.

«Всего утекло 510 миллионов, из них 500 — это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем», — рассказал Вагнер.

По его словам, в текущем году резко увеличилось количество случаев компрометации данных, при этом объем таких утечек уменьшился по сравнению с 2023 и 2022 годами.

В целом, по словам Вагнера, Роскомнадзор зафиксировал 19 утечек за первые два месяца 2024 года. А в 2023 году их общее число составило 68 утечек персональных данных, хотя в сеть попали только порядка 300 млн записей о россиянах. В 2022 году объем утечек был выше, и составил 600 млн записей, в то время как было зафиксировано 140 утечек.