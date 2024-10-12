Роскомнадзор разъяснил приказ об ограничении работы интернет-ресурсов

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Роскомнадзор обновил проект документа ведомства и добавил новый подпункт, который касается интернет-ресурсов, создающих в РФ угрозу экстремизма и терроризма. По нему РКН наделяется полномочиями в приказ по управлению сетью связи общего пользования.

При этом для получения полномочий необходимо конкретное основание в виде требования генерального прокурора РФ, пишут "Известия".

«Действующее законодательство определяет различные виды информации, признаваемой запрещенной. Решения об отнесении той или иной информации к запрещенной осуществляют как суды, так и различные ведомства в своей сфере ведения. Принятие решений о необходимости ограничения интернет-ресурсов, не исполняющих требования законов, также могут приниматься различными ведомствами. Проект приказа уточняет выполнение упомянутых решений центром мониторинга и управления сетями связи при принятии таких решений в соответствии со статьей 15.3 закона об информации (149ФЗ) при возникновении угроз экстремизма и терроризма», — заявили в РКН.

Несмотря на недавнее добавление подпункта, он фактически уже выполняется и уточняет давно существующую практику регулирования.

По сути, формулировка необходима, чтобы детализировать ситуации для применения регуляционной деятельности РКН. Отныне механизмы официально действуют в отношении экстремистской и террористической информации. Таким образом, Роскомнадзор обозначил ситуации, которые уже курируются специалистами ведомства — сайты с экстремистской и террористической информацией.