Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных 1,3 млн владельцев Hyundai

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Компания Hyundai должна предоставить Роскомнадзору сведения о предполагаемой утечке личных сведений 1,3 млн владельцев автомобилей данного бренда, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в Роскомнадзоре, отвечая на запрос агентства, в адрес Hyundai направили письмо с соответствующим требованием.

Если данная информация будет подтверждена, компания должна будет информировать о причинах данного инцидента, а также мерах, которые она приняла, чтобы свести к минимальным показателям риски доступа к таким данным.

Обращения от граждан по данному вопросу, как уточнили в Роскомнадзоре, ведомству не поступали, пишет anews.com.