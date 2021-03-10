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Роскомнадзор побеседует с представителями телеканала Paramount Comedy

10 марта 2021 12:32
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Роскомнадзор побеседует с представителями телеканала Paramount Comedy

Роскомнадзор вызвал для профилактической беседы представителей телеканала Paramount Comedy, сообщается на сайте ведомства.

"При осуществлении мониторинга было установлено, что в эфире телеканала в одной из серий мультсериала "Южный парк" демонстрировались сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами", - говорится на сайте Роскомнадзора.

Мультсериал, как отмечается на сайте ведомства, имеет знак информационной продукции "18+", распространяется после 23.00 и ориентирован на взрослую аудиторию. При этом в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом, пишет РИА Ноовости.

"Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала при формировании сетки вещания более тщательно подходить к вопросу подбора видеоматериалов и соотносить их с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также морально-этических норм российского общества", - отмечается на сайте.

Фото: pixabay.com

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