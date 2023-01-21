Роскомнадзор ограничит передачу платежной информации в приложении Telegram

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В Роскомнадзоре пояснили, что в прошлом году были приняты поправки к закону «Об информации». С 1 марта 2023 года мессенджеры, которые попали в реестр иностранных социальных сетей, не смогут подключать службы денежных переводов, пишет «Коммерсантъ».

Запреты, вводимые новым законом с 1 марта, распространятся на интеграцию Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также на банки. В ВТБ и ПСБ, которые в свете невозможности публиковать приложения в App Store развивают банкинг через Telegram, отмечают, что все операции проводятся на их стороне. Впрочем, закон не допускает даже отправки вспомогательных банковских сообщений. Юристы полагают, что при реализации новых норм для Telegram Роскомнадзор может сделать определенные исключения.