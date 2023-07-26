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«Росэлектроника» разрабатывает систему для борьбы с мини-дронами

26 июля 2023 09:06
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«Росэлектроника» разрабатывает систему для борьбы с мини-дронами

Новый комплекс борьбы с мини-дронами, способный и обнаруживать, и подавлять беспилотники, создается холдингом «Росэлектроника». Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев.

Ранее предприятием была разработана портативная многофункциональная радиолокационная станция (РЛС), общий вес которой не превышает 25 килограммов. РЛС предназначена для защиты объектов критически важной инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов и для обнаружения наземной техники. Кроме того, станция может находить и надводные цели.

Комогорцев отметил, что работа по созданию модуля подавления была начата, когда был готов первый прототип мобильной РЛС. По его словам, сейчас работа находится на финальной стадии, и до конца третьего квартала 2023 года планируется представить единый комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов.

Глава предприятия сообщил, что РЛС комплекса будет в состоянии обнаруживать самые сложные объекты, включая и миниатюрные гражданские коптеры, пишет Газета. 

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