Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS

93

Росавиация попросила авиакомпании подготовиться к полетам без использования глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Дмитрию Ядрову гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства. В нескольких перевозчиках подтвердили газете, что получили документ.



В письме говорится, что рекомендации связаны с сообщением европейского авиарегулятора от середины марта о «глушении» и возможной подмене сигналов GPS (спуфинг). Подобные случаи были зафиксированы после 24 февраля при полетах в районе Калининградской области, возле стран бассейна Балтийского моря, Финляндии, в Черном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака.



Ядров рекомендовал пилотам сообщать диспетчерам о «сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS» или связанной с ней авионики, а авиакомпаниям — оценить риски из-за возможных сбоев навигационных приборов, которые использующих сигнал GPS, и отработать эти риски на занятиях с летным составом, пишет РБК.