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Росавиация ограничила полеты в Израиль

8 октября 2023 11:53
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Росавиация ограничила полеты в Израиль

С 3:00 8 октября вводятся ограничения на ночные вылеты в Израиль из российских аэропортов.

"Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов Российской Федерации в аэропорты государства Израиль до особых распоряжений", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что такое решение принято из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле, пишет Смотрим.

"Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций", – добавили в Росавиации.

Тем временем Израиль и палестинские боевики продолжают обмениваться ракетными ударами. Погибло более 400 человек с обеих сторон, ранены около трех тысяч. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил гражданское население покинуть сектор Газа, поскольку "все места, где скрывается ХАМАС, будут превращены в руины".

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