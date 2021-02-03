Риелторы отметили рост числа проблемных квартир на рынке

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Риелторы и эксперты 3 февраля сообщили о росте предложений о продаже квартир с проблемными документами из-за резкого спроса на жилье.

«За полгода количество проблемных объектов недвижимости на рынке вторичного жилья, выявляемых на этапе их комплексной проверки, выросло в среднем на 15%. В основном это квартиры с долгами по ипотеке и за жилищно-коммунальные услуги или же принадлежащие гражданам, которые находятся на этапе банкротства», — рассказал ТАСС директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Он подчеркнул, что отдельную группу в общей структуре предложения составляют квартиры, которые находятся в залоге у банков. Кроме того, по его словам, к рискованным вариантам относятся квартиры с обременением от банков, приобретенные с участием материнского капитала.

«По нашей статистике, три из десяти квартиры в рекламе могут иметь проблемы — свежее наследство, свежие договоры купли-продажи (купили летом — сейчас продают), договоров дарения очень много. Так люди выводят имущество из-под банкротства. И больше всего квартир с непогашенной ипотекой, люди не справляются с платежами», — заявил юрист в сфере недвижимости и основатель агентства недвижимости «Лэндл» Алексей Клышин в разговоре с информагентством.

Председатель совета директоров риэлторской компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова добавила, что объем наиболее доступного по цене жилья на вторичном рынке России сокращается уже более трех лет. Также, по ее сведениям, в старых границах Москвы объектов по цене до 5 млн рублей без сложной истории переходов собственности не осталось, за исключением комнат и долей.

В январе аналитики «Авито Недвижимости» сообщили «Известиям», что по итогам 2020 года спрос на вторичное жилье превысил аналогичные показатели предыдущего года на 35%, а цены на вторичные квартиры за год увеличились на 8%.

В начале декабря 2020 года руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов дал «Известиям» прогноз, согласно которому цены на недвижимость продолжат расти в 2021 году. Удорожание по итогам года может составить 6–8%.