РФ снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара

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Авиасообщение с ними возобновится с 27 января. Россияне также могут выехать в эти страны, сообщили в пресс-службе российского кабмина.

Отмечается, что гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. "Россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран", – добавили в кабмине.

Ранее оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией с учетом эпидемиологической обстановки принял решение возобновить с 27 января международное сообщение с данными государствами на взаимной основе.

Полеты будут осуществляться во Вьетнам (Москва – Ханой), Индию (Москва – Дели), Финляндию (Москва – Хельсинки и Санкт-Петербург – Хельсинки) с периодичностью два раза в неделю и в Катар (Москва – Доха) с периодичностью три раза в неделю.

В то же время, например, в МВД Финляндии сообщали, что страна не откроет свои границы для приезда туристов из России, несмотря на возобновление авиасообщения между республикой и РФ, передает Радио Маяк.