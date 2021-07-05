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Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса

5 июля 2021 13:52
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Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса

Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса, сообщается на сайте "Мосфильма".

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что коллектив "Мосфильма" выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича.
"Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", – добавляется в тексте соболезнования.

Отмечается, что о дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

Владимир Меньшов – Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ, передает Радио Маяк.

Теги: Владими Меньшов режиссер

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