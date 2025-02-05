Режим высылки нелегалов вступил в силу в России

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В России 5 февраля вступает в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Об этом напомнили в МВД РФ, пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что нелегально пребывающие в стране мигранты подлежат включению в реестр контролируемых лиц до депортации, самостоятельного выезда или урегулирования правового положения на территории России.

1 августа 2024 года Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал палате одобрить законы, направленные на ужесточение миграционного контроля в стране. В декабре президент РФ Владимир Путин обязал выдворить нелегальных мигрантов из России до 30 апреля 2025 года. В соответствии с документом, покинуть страну обяжут тех, кто не сдал биометрию, не прошел тест на наркотики и инфекции, не сдал экзамен по русскому языку и истории, а также не уплатил задолженности. МВД получит право высылать мигрантов без решения суда.