Режим ограничения полетов в аэропорты юга продлен до 19 апреля

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Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 19 апреля, пишут "Известия". Об этом 12 апреля сообщила Росавиация.

«До 19 апреля 2022 года 03:45 (мск) продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Отмечается, что остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.