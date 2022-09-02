Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до 10 сентября

119

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 10 сентября, сообщает 2 сентября Росавиация.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Так, предлагается использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя, Москвы, пишут "Известия".