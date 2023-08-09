Ретейлеры добровольно ограничат наценку на ряд продуктов

128

Региональные торговые сети в ходе совещания с представителями Минпромторга России присоединились к системе добровольного ограничения наценки на ряд социально значимых товаров – сезонные овощи, сахар, хлеб, молочная продукция, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Минпромторг РФ не видит предпосылок для роста цен на продукты в России в ближайшее время, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов телеканалу "Россия 24".

"Вчера мы еще раз проговорили с коллегами из смежных отраслей, что в ближайшее время мы не видим никаких показателей того, что цены на продовольственные товары у нас могут пойти в гору, – сказал Евтухов. – Наоборот, мы считаем, что с учетом опять-таки сезонных факторов, окончания сезона отпусков, дачного периода, шашлычного, как его называют – то, что касается мясной группы, – цены, мы полагаем, к осени будут на некоторые виды товаров еще иметь тренд к понижению".

Торговые сети – "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" – в марте 2022 года ограничили свои наценки до 5% на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи "борщевого набора" (свекла, морковь, капуста, картофель, лук), сообщила ранее пресс-служба Федеральной антимонопольной службы РФ.

Госдума рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости в размере не более 10-15%.

Ограничения ритейлерами торговых наценок разработаны по поручению правительства. Впервые такой механизм применили в 2020 году. В январе 2022 года крупные федеральные ретейлеры обещали ограничить наценку на базовые продукты – не более, чем 10% до конца года. Среди них – "АО "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") и Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Чижик", пишет Смотрим.