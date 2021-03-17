Ресурсы в Сети по аналогии с Twitter тоже могут замедлить

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Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин допустил возможность замедления трафика и блокировки других интернет-сервисов по аналогии с Twitter.

"Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, что мы пойдем так же по линии технической", — сказал Субботин журналистам.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на всех мобильных и половине стационарных устройств и пригрозил ресурсу блокировкой. Как пояснял Субботин, замедление трафика касается передачи фото и видео и не распространяется на текстовую информацию. Решение связано с тем, что сервис не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.

В Twitter тогда сообщили, что обеспокоены "ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в Сети" и "привержены защите открытого интернета во всем мире". При этом, как отметили в Роскомнадзоре, прямой диалог с руководством компании установить не удалось.

Сегодня Субботин заявил, что через месяц регулятор готов заблокировать Twitter в России, если тот не ответит на претензии ведомства по поводу удаления запрещенного контента, пишет РИА Новости.