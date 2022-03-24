Renault приостановила работу завода в России

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Renault приостанавливает деятельность завода в Москве с сегодняшнего дня, следует из заявления компании. Решение принято на cовете директоров, который состоялся 23 марта.

В заявлении также говорится об участии концерна в АвтоВАЗе (у Renault 67,61% в Alliance Rostec Auto, остальное у «Ростеха», который попал под санкции ЕС): группа оценивает «все доступные варианты, с учетом сегодняшней ситуации», действуя ответственно по отношению к 45 тыс. сотрудников.

Завод Renault в Москве запустился 21 марта. До этого производство было в простое с 28 февраля. Также на АвтоВАЗе 21 и 22 марта работала линия B0, на которой производятся Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero.

В заявлении от 23 марта Renault также пересмотрела финансовый прогноз на 2022 год и теперь ожидает рост операционной маржи на 3% (ранее свыше 4%). Источники «Ъ» указывают, что приостановка была ожидаема, а также говорят о широком резонансе новости о возобновлении работы завода на глобальном уровне, что вероятно потребовало такого заявления.