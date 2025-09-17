Renault предварительно отказали в регистрации товарного знака в России

124

Роспатент предварительно отказал французскому автоконцерну Renault в регистрации товарного знака в России, у компании осталось несколько недель для ответа на уведомление экспертизы, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Международного Бюро ВОИС.

Гендиректор Renault Лука де Мео в феврале говорил, что компания не исключает возвращения в Россию.

Согласно данным электронной базы МБ ВОИС, компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Reno" для продажи и производства автомобилей в октябре 2024 года, в апреле 2025 года был получен предварительный отказ.

По словам генерального директора компании "Онлайн Патент" Алины Акиншиной, Renault может получить окончательный отказ в регистрации товарного знака, если в течение нескольких недель не ответит в Роспатент.

"Есть относительные основания для отказа в регистрации товарного знака "Reno", а именно выявлен более ранний товарный знак, который является сходным до степени смешения с заявленным обозначением", - рассказала РИА Новости Акиншина.

Она добавила, что противопоставленный знак принадлежит самой компании Renault, но в новой заявке компания указала другой адрес, не соответствующий ранее внесенному в российские государственные реестры.