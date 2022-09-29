ремонт «Северных потоков» может занять около года

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Председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный заявил, что сроки ремонтных работ по восстановлению «Северных потоков» могут занять около года.

По словам Завального, ремонт российских трубопроводов можно осуществить двумя способами, первый из которых требует сложного инженерного подводного сооружения.

«Соответственно, сроки — проект, изготовление, проведение работ — всё это даже не месяцы, это может больше времени занять», — цитирует его РИА Новости.

Второй вариант подразумевает поднятие ниток трубопроводов и осуществление ремонта на поверхности.

Такой способ также займёт много времени, отметил Завальный.

По его словам, варианта, по которому можно было бы отремонтировать «Северные потоки» быстро, нет.