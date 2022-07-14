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Рекомендации Еврокомиссии сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград — более 80 процентов. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов, пишет РИА Новости.

В данном случае, как отметил он, нужно «давить дальше и решать проблему целиком».

По словам Алиханова, предложения Калининграда по ответу на блокаду можно применить в качестве угрозы, если ограничения на автотранзит не будут сняты.

Ранее Еврокомиссия признала железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининградскую область разрешенным, однако с некоторыми условиями касательно способа их доставки. В опубликованной инструкции уточняется, что транзит запрещенных товаров автомобильными дорогами не допускается.

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Под санкции попал большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.