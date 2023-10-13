Рекламу вейпов хотят полностью запретить

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Рекламу вейпов в интернете и СМИ могут запретить и ввести за это штрафы, а полиции хотят предоставить полномочия рассматривать дела о продаже электронных сигарет детям. Такие инициативы депутатов Мосгордумы могут внести в Госдуму в ближайшее время. Кто и как нарушает закон о продаже вейпов и почему с этим трудно бороться, разбиралась «Парламентская газета».



Продажей табака в Москве, по данным департамента торговли столицы, официально занимается 3162 магазина, причем в 2022 году открылось рекордное количество новых точек — 879. В этом году рост замедлился, хотя табачных лавок, где, помимо обычных сигарет, продают электронные, в том числе вейпы, очень много.

Похожая ситуация и в других регионах: вейпы продают на каждом шагу, причем зачастую не соблюдая установленные правила. В этом году приняли закон, который касается не только вейпов, но и любых никотиносодержащих устройств, в том числе кальянов. Запрещено не только продавать их несовершеннолетним, но и открыто выкладывать продукцию, а также ее рекламировать.

Запреты нарушают буквально повсеместно, выяснили депутаты Мосгордумы, по инициативе которых в 18 регионах ЦФО прошли рейды. Из полусотни проверенных точек паспорт у молодого покупателя не спросили больше чем в тридцати, не скрывали вейпы от глаз покупателей в 49 магазинах.



В Москве подготовили комплекс мер по соблюдению действующих запретов в первую очередь в отношении несовершеннолетних, сообщил 9 октября на заседании Клуба законодателей городов федерального значения председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. С 10 сентября, по его словам, расширен список индикаторов риска при осуществлении госконтроля в области защиты прав потребителей, а с 1 декабря в России будет запрещена продажа немаркированных никотиносодержащих и безникотиновых вейпов. Производство и оборот вейпов станут лицензируемыми видами деятельности с 1 марта 2024 года, напомнил председатель Мосгордумы.

Даже зафиксировав нарушение в точке продажи вейпов, привлечь владельца к ответственности непросто — для этого потребуется направлять документы в Роспотребнадзор. «Полиция не наделена полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях в отношении представителей торговли, продающих вейпы», — пояснил Алексей Шапошников и предложил исправить это. Законодатели городов федерального значения, по его словам, подготовили соответствующие изменения в нормативные акты.

Кроме того, в ближайшее время в Госдуму могут внести пакет законопроектов, предусматривающих запрет информации о дистанционной торговле табачной и никотиносодержащей продукцией в СМИ и в интернете, а также механизм мониторинга этой информации. Выявлять и блокировать такие сайты сможет Роскомнадзор. Парламентарии также хотят внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, установив штрафы за незаконную рекламу вейпов.

Ужесточить закон о продаже вейпов готовы и в Госдуме. Там обсуждают пересмотр моратория на проверки вейп-шопов, сообщил «Парламентской газете» глава думского Комитета по делам молодежи Артем Метелев. «Мы должны добиться, чтобы бизнес соблюдал действующие законы», — сказал он.