Регионы России оценят по уровню научно-технологического развития

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В правительстве намерены до конца 2022-го оценить все регионы страны по уровню научно-технологического развития и составить соответствующий рейтинг. Это делается по поручению президента Владимира Путина.

Как сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко во время заседания комиссии по научно-технологическому развитию, методику оценки представят к середине сентября.

Целью формирования рейтинга чиновник назвал совершенствование системы управления исследованиями и разработками, а также увеличение инвестиционной привлекательности научной отрасли на региональном уровне, сообщает "Смотрим".

"Это должно способствовать не только ускоренному и сбалансированному развитию субъектов, но и достижению технологического суверенитета страны, о котором неоднократно говорил Президент", – заявил Чернышенко.