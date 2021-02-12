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Регионам поручено представить Минтруду данные о зарплатах бюджетников

12 февраля 2021 13:46
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Регионам поручено представить Минтруду данные о зарплатах бюджетников

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 12 февраля, поручил регионам к началу апреля представить в Минтруда данные о зарплатах бюджетников.

Он отметил, что майский указ президента России Владимира Путина остается базовым ориентиром по зарплатам бюджетников. По словам главы кабмина, к его исполнению недопустимо подходить формально.

10 февраля российский лидер обратил внимание правительства на то, что некоторые чиновники специально подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы в отчетах все было верно. Глава государства поручил кабинету министров разобраться со всеми нюансами, чтобы оплата труда в бюджетной сфере была прозрачной, а также потребовал выполнить майские указы, где в том числе говорится о реальном повышении зарплат бюджетников, пишут "Известия".

10 февраля российский лидер обратил внимание правительства на то, что некоторые чиновники специально подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы в отчетах все было верно. Глава государства поручил кабинету министров разобраться со всеми нюансами, чтобы оплата труда в бюджетной сфере была прозрачной, а также потребовал выполнить майские указы, где в том числе говорится о реальном повышении зарплат бюджетников.

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