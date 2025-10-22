Размер средней пенсии в 2026 году опустится до 23,8% средней зарплаты

149

Россия не выполняет Конвенцию международной организации труда, согласно которой коэффициент соотношения средней пенсии и средней заработной платы должен составлять не менее 40%.

Как сообщил на пленарном заседании Госдумы, где рассматривался «бюджетный пакет» представитель фракции «Новые люди» Плякин, в 2015 году этот коэффициент в РФ составлял 33%, сейчас снизился до 24%.

«По законопроекту в 2026 году страховая пенсия составит 25,69 тыс руб, а средняя зарплата - 107,9 тыс.руб. То есть это коэффициент может опуститься до 23,8%», - указал парламентарий, уточнив, что у работающих пенсионеров средний размер пенсий вообще составляет 21,8 тыс руб., пишет МК.

«Такая ситуация противоречит здравому смыслу, когда реальные расходы пенсионеров растут, а реальные доходы продолжают снижаться», - сказал Плякин.