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Распространение «омикрон»-штамма коронавируса может привести к завершению пандемии COVID-19, предположил профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает РИА новости. По его словам, омикрон может прийти на место дельты, но это будет уже не настолько опасная эпидемия.

Специалист уточнил, что сейчас умирают около 3%, а с новым вариантом коронавируса, если он действительно будет распространяться, скорее всего, патогенность будет снижена. Если по летальности ковид будет сопоставим с гриппом, можно говорить, что пандемия закончена.

Альтштейн отметил, что до Нового года «омикрон» не успеет распространиться. Согласно нынешним данным ученых об особенностях нового штамма, в большинстве случаев он не приводит к тяжелому течению ковид -19. Всемирная организация здравоохранения в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса – омикрон, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.