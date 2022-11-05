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Раскрыто число выездов россиян за границу

5 ноября 2022 10:17
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Раскрыто число выездов россиян за границу

Раскрыто число выездов россиян за границу, соответствующую статистику опубликовала ФСБ. Об этом сообщает РБК.

По данным ведомства, россияне осуществили 9,7 миллионов выездов за границу с июля по сентябрь 2022 года. Число выездов в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало самым высоким за последние пять лет.

При этом известно, что число выездов в первый квартал года составило лишь 5 миллионов. Тем не менее количество выездов за рубеж оказалось ниже показателей, зафиксированных в период до пандемии COVID-19, когда в аналогичный период было совершено 16,1 миллион выездов.

Отмечается, что чаще всего с июля по сентябрь люди посещали Абхазию (2,5 миллионов визитов), на втором месте расположилась Турция (почти 2,1 миллион визитов).

Ранее сообщалось, что россиянам стало доступно в два раза больше зарубежных стран с прямыми рейсами. В частности, теперь российские граждане могут лететь прямыми рейсами в 32 страны, тогда как ранее таким образом можно было посетить лишь 15 стран, пишет Лента.

 

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