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Ракета "Союз-2.1в" с двумя спутниками на борту стартовала с космодрома Плесецк

22 октября 2022 10:26
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Ракета "Союз-2.1в" с двумя спутниками на борту стартовала с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы России осуществили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в". Об этом в субботу сообщило Минобороны РФ.

Запуск ракеты состоялся 21 октября с космодрома "Плесецк" в Архангельской области в интересах Министерства обороны России. На борту - два космических аппарата, которым присвоены порядковые номера "Космос-2561" и "Космос-2562", передает РИА Новости.

Напомним, 10 октября боевые расчеты Космических войск ВКС России осуществили успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б". На орбиту был выведен навигационный космический аппарат "Глонасс-К".

Между тем, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов призвал перевести космическую отрасль на массовое производство спутников. "Мы должны выйти на темп: спутник в день. Будем учиться", - сказал Борисов. Он отметил, что для массового выпуска космических аппаратов нужно пересматривать логистику и организацию производства, и призвал перенимать опыт других стран, в том числе Китая.

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