Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс" стартовала с космодрома Байконур

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Примерно через девять минут после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты-носителя и будет находиться в автономном полете. Стыковка с МКС намечена на 10:08 мск 17 февраля.

"Прогресс" проведет в космосе 370 суток. Это первый запуск с Байконура в 2022 году. Общий объем сухих грузов, которые будут доставлены на станцию, составляет около 1 600 кг. В него вошли бортовая ресурсная аппаратура, кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука", расходные материалы системы жизнеобеспечения, средства медицинского контроля, одежда и еда для космонавтов, а также комплекс для исследований и экспериментов, топливо, питьевая вода и сжатый азот в баллонах, передает Радио Маяк.