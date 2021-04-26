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Работодатели в России высказались о продлении майских праздников

26 апреля 2021 10:59
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Работодатели в России высказались о продлении майских праздников

Более половины работодателей пока не решили, будут ли компании работать с 1 по 10 мая, следует из экспресс-исследования Headhunter.

В России дни с 1 по 10 мая объявлены нерабочими. Данное решение было принято с целью добиться более стабильной эпидемиологической обстановки в стране.

В ходе исследования выяснилось, что 54% опрошенных представителей работодателей пока не приняли решение о том, будут ли их сотрудники работать в указанный период или эти дни сделают выходными.

В то же время доли работодателей, которые продолжат работать по ранее установленному расписанию или отпустят сотрудников на майские каникулы, разделились поровну и составили 23%, пишут "Известия".

Экспресс-исследование проводилось с 23 по 25 апреля, в нем приняли участие порядка 200 представителей работодателей, пишет «РИА Новости» в понедельник, 26 апреля.

Теги: майские праздники нерабочие дни

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