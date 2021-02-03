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Работающие пенсионеры получили право на прибавку

3 февраля 2021 12:20
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Работающие пенсионеры получили право на прибавку

С 1 января 2016 года перестали индексировать пенсии работающих пенсионеров. Это потребовалось для уменьшения дефицита ПФР. С тех пор вопрос о возобновлении индексации поднимался неоднократно. В Госдуму поступало несколько соответствующих законопроектов, но ни один из них не был принят. В этом году тему выплат работающим пенсионерам поднял Владимир Путин. Президент поручил кабмину подготовить предложения по индексации до 1 февраля. Правительство проработало вопрос. Пока эта тема лишь обсуждается, а именно — рассматривается вопрос поэтапной индексации, пишет Life.ru.

— К тому же 27 января в Госдуму поступил законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не ниже уровня потребительских цен», — рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Документ предусматривает, что страховая пенсия, в том числе работающих пенсионеров, будет индексироваться не реже одного раза в год. Размер повышения — на величину не менее величины роста потребительских цен за прошедший год.

— Также в законопроекте говорится о выплате недополученных сумм страховых пенсий за период с 1 января 2016 года до 1 января 2018 года. Таким образом, если закон будет принят в том виде, в котором он внесён, то работающим пенсионерам проиндексируют выплаты не только в этом году, но и за предыдущие годы, — пояснила Оксана Красовская.

Средняя пенсия в России в 2021 году составляет 17,4 тыс. рублей. В ряде крупных городов с учётом региональной надбавки она больше. Например, в Москве она составляет 20,2 тыс. рублей.

— Конкретная сумма прибавки всё же будет зависеть от выбранного итогового варианта выплат и графика введения индексации. В среднем работающие пенсионеры могут получить дополнительно около 1 тыс. рублей в месяц. Однако, вероятнее всего, в той или иной степени индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится не ранее лета, — считает руководитель информационно-аналитического центра «Телетрейд» Сергей Лысаков.

Пока непонятно, какие законы будут приняты и когда работающие пенсионеры получат индексацию. Тем не менее получать больше они могут уже сегодня. Не все пожилые люди знают о своих правах.

По словам Оксаны Красовской, работающие пенсионеры, у которых не устаревает размер пенсии, могут обратиться в ПФР с заявлением о предоставлении подробного расчёта выплат. Тогда можно будет понять, всё ли было начислено верно. Иногда бывают случаи, когда происходят ошибки.

— Также для сведения предпринимателей-пенсионеров, они по законодательству являются работающими. Соответственно, не получают индексацию. При этом людям, которые являются самозанятыми и не вступили в добровольное пенсионное страхование, пенсия индексируется. Поэтому если есть возможность и желание, то пенсионеры могут закрыть ИП и зарегистрироваться в качестве самозанятых. Тогда они получат право на индексацию, — пояснила Оксана Красовская.

Увеличить размер пенсии можно после увольнения. Тогда через три месяца выплаты проиндексируют. Если затем пожилой человек вновь устроится на работу, новый размер его пенсии уменьшен не будет.

— При возобновлении трудовой деятельности пенсия выплачивается в повышенном размере в той сумме, которая была установлена на день, предшествующий дню принятия на работу. К тому же для всех пенсионеров есть ряд социальных и налоговых льгот. Они устанавливаются как на федеральном, так и региональном уровне. Это, например, бесплатный проезд в общественном транспорте, освобождение от уплаты налога на один объект недвижимости (если находится в собственности пенсионера), прохождение раз в год бесплатной диспансеризации, получение медицинских услуг по полису ОМС и других. В регионах могут быть введены свои дополнительные льготы, — рассказала генеральный директор аудиторско-консалтинговой компании «2К» кандидат экономических наук Тамара Касьянова.

Также с 1 августа проводится ежегодный перерасчёт пенсий работающих пенсионеров. Он зависит от суммы взносов, которые за минувший год выплачивал за пожилого сотрудника работодатель.

— Здесь существует ограничение — за год могут учесть только три ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент). Причём независимо от того, сколько баллов было действительно заработано. Всё, что выше трёх баллов за отработанные годы, будет перерасчитано, когда пенсионер перестанет трудиться. Следует отметить, что для того, чтобы получить хотя бы три ИПК в год, официальная зарплата должна быть больше 30 000 рублей. Перерасчёт происходит следующим образом: стоимость одного ИПК умножается на их количество, и получается сумма, которую работающий пенсионер будет получать дополнительно в месяц в течение года, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Юрист также отметила, что стоимость пенсионных баллов для работающих пенсионеров не индексируется ежегодно. Она замораживается на уровне того года, когда человек получил статус пенсионера. Заморозка действует с 2016 года.

— Соответственно, для тех, кто вышел на пенсию в 2016 году и раньше, ИПК будет стоить 71,41 рубля. Это значение сохранится до тех пор, пока пенсионер будет получать зарплату. Для тех, кто вышел на пенсию, к примеру, в 2018 году, стоимость ИПК будет 81,49 рубля, в 2020 году — 93 рубля и так далее, — пояснила Светлана Петрикова.

Фото pixabay.com

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