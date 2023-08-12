Пятая часть пользователей Госуслуг подключила двухфакторную аутентификацию

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Более 20 миллионов человек подключили двухфакторную аутентификацию для входа на сервис Госуслуги или пятая часть пользователей, сообщило Минцифры РФ.

Двухфакторная аутентификация с 1 октября станет обязательной для всех.

На портале зарегистрировано более 100 миллионов человек, ежедневно дополнительную защиту подключают от 300 до 400 тысяч.

При двухфакторной аутентификации система запрашивает не только пароль, но и дополнительное подтверждение – по смс, одноразовый код из приложения ТОТР (Time-based one-time Password), вход по биометрии, пишет Смотрим.