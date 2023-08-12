Я нашел ошибку
Главные новости:
Наши военные авиаторы и в дальнейшем будут делать все для того, чтобы воздушные рубежи России были надежно защищены.
Дмитрий Азаров поздравил авиаторов и ветеранов Военно-воздушных сил России с праздником
Ряды наших земляков, для которых спорт стал потребностью и полезной привычкой, постоянно пополняются.
Обращение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по случаю Дня физкультурника
Пятая часть пользователей Госуслуг подключила двухфакторную аутентификацию
Пятая часть пользователей Госуслуг подключила двухфакторную аутентификацию
В парке Красноярска посетители застряли на остановившемся колесе обозрения
В парке Красноярска посетители застряли на остановившемся колесе обозрения
В новом учебнике истории для учащихся 5-9-х классов будет пересмотрено понятие «империя»
В новом учебнике истории для учащихся 5-9-х классов будет пересмотрено понятие «империя»
В Похвистневском районе автомобилистка врезалась в КАМАЗ, пострадали четыре женщины
В Похвистневском районе автомобилистка врезалась в КАМАЗ, пострадали четыре женщины
В Самарской области проходят мероприятия в рамках профилактической акции «Стоп, мошенники!»
В Самарской области проходят мероприятия в рамках профилактической акции «Стоп, мошенники!»
С начала купального сезона на водных объектах региона погиб 31 человек, в их числе 4 детей
С начала купального сезона на водных объектах региона погиб 31 человек, в их числе 4 детей
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.21
0.93
EUR 107.97
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
Весь список
  • Персональные данные

Пятая часть пользователей Госуслуг подключила двухфакторную аутентификацию

12 августа 2023 15:22
109
Пятая часть пользователей Госуслуг подключила двухфакторную аутентификацию

Более 20 миллионов человек подключили двухфакторную аутентификацию для входа на сервис Госуслуги  или пятая часть пользователей, сообщило  Минцифры РФ.

Двухфакторная аутентификация с 1 октября станет обязательной для всех.

На портале зарегистрировано более 100 миллионов человек, ежедневно дополнительную защиту подключают от 300 до 400 тысяч.

При двухфакторной аутентификации система запрашивает не только пароль, но и дополнительное подтверждение – по смс, одноразовый код из приложения ТОТР (Time-based one-time Password), вход по биометрии, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
11 августа 2023  14:38
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
454
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют маршрут через национальный парк «Самарская Лука»
11 августа 2023  11:02
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют маршрут через национальный парк «Самарская Лука»
2292
В Самаре дети-сироты получили ключи от новых квартир
11 августа 2023  09:00
В Самаре дети-сироты получили ключи от новых квартир
620
Строительство планетария в Самаре: завершаются работы по подготовке котлована
10 августа 2023  17:37
Строительство планетария в Самаре: завершаются работы по подготовке котлована
598
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
9 августа 2023  15:46
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
741
Весь список