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Пять миллионов человек приняли участие во Всероссийской переписи населения с помощью портала госуслуг. Об этом сообщили ТАСС в Минцифры.

В этом году перепись впервые проходит, в том числе, в онлайн-формате. Заполнить лист в электронной форме могут при желании почти 100 миллионов граждан, имеющих подтвержденную или стандартную учётную запись на госуслугах.

Всероссийская перепись населения на большей части страны продлится до 14 ноября, в отдаленных и труднодоступных района – до 20-го декабря. На портале госуслуг заполнить электронный переписной лист можно будет до 8 ноября.