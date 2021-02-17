Путин заявил об улучшении ситуации с безработицей

136

Ситуация с безработицей в России исправляется, причем даже лучше прогноза, заявил в среду, 17 февраля, президент страны Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

«Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть, и мы это видим, фиксируем. Я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры с тем, чтобы выйти на докризисный уровень. И в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть-чуть лучше, чем предварительный прогноз», — отметил он.

5 января глава российского государства заявлял, что важнейшими задачами властей в нынешнем году станут восстановление рынка труда и снижение уровня безработицы в стране.

К 11 января в России число официально зарегистрированных безработных составило 2,77 млн человек. По данным Минтруда, за прошедшие 3,5 месяца численность официально зарегистрированных безработных россиян снизилась почти на 1 млн человек, пишут "Известия".

Фото pixabay.com