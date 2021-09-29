Путин заявил, что Россия и Турция научились находить компромиссы

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Переговоры России и Турции порой идут непросто, но всегда с позитивным результатом, страны научились находить компромиссы. Об этом заявил Владимир Путин, открывая встречу в Сочи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Анкары развиваются. Российский лидер, в частности, отметил, что благодаря "Турецкому потоку" сейчас, когда наблюдаются проблемы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно.

Переговоры лидеров пройдут в формате "один на один" с участием переводчиков. Затем президенты продолжат общение уже за рабочим завтраком. Подписания документов по итогам переговоров не ожидается. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин де-факто вышел из режима самоизоляции, на которую был вынужден уйти 14 сентября из-за выявленных случаев коронавирусной инфекцией в его окружении. С этого времени глава государства проводил все встречи онлайн, передает Радио Маяк.