Путин ввел выплату маткапитала только на детей с гражданством РФ по рождению

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Материнский капитал будет выплачиваться только родителям, имеющим российское гражданство на момент появления ребенка, и только если ребенок является гражданином РФ по рождению. Владимир Путин подписал закон на эту тему.

Нормы вступают в силу с 1 января 2024 года.

Дело в том, что пока - до вступления в силу изменений - в законодательстве не уточняется, должно ли у детей быть гражданство РФ по рождению. Также не содержится норм о том, что их родители должны быть гражданами РФ на момент рождения детей. Документ, исправляющий этот "пробел", ранее был внесен в ГД группой сенаторов и депутатов фракции ЛДПР, пишет РГ.

Они пояснили, что нередко в РФ приезжают семьи, получают российское гражданство, но дети при этом рождены в другом государстве. И такие семьи все равно претендуют на материнский капитал и пользуются другими мерами социальной поддержки. Документ после вступления в силу устранит эту "лазейку".

Итак, новый закон устанавливает, что право на получение маткапитала возникает при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ по рождению, и у родителей, которые на момент рождения ребенка имеют гражданство РФ, независимо от места их жительства. При этом при возникновении права на выплату этих средств не учитываются дети, которые не приобрели гражданство РФ по рождению.

При этом нововведение не коснется граждан РФ, постоянно проживающих на территории новых регионов РФ на день их принятия в состав России.

Один из авторов, депутат ЛДПР Владимир Кошелев пояснил в комментарии "РГ", что нередко женщины-иностранки с уже имеющимися детьми, такими же иностранцами, приезжают в Россию, оформляют здесь гражданство и сразу начинают претендовать на маткапитал.

Он особо обратил внимание на тот факт, что жители новых регионов в своих правах на маткапитал ничем ограничены в результате нововведений не будут. Депутат добавил, что проект был поддержан как кабмином, так и всеми региональными органами власти, которые участвовали в обсуждении.

Первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества (ЕР) Ольга Занко сказала "РГ", что поддерживать надо тех, кто осознанно и постоянно проживает и планирует проживать в нашей стране. Никакой возможности "заработать" денег на детях не должно быть, подчеркнула депутат.