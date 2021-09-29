Путин встретится сегодня в Сочи с Эрдоганом

198

Владимир Путин встретится сегодня в Сочи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщили в Кремле, на переговорах лидеры планируют обсудить торгово-экономическое партнерство, ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

Глава МИДа Сергей Лавров уточнил, что Путин и Эрдоган обсудят также обязательство Анкары по борьбе с террористическими группировками в Идлибской зоне деэскалации. Подписания документов по итогам переговоров не ожидается.

Последняя очная встреча Путина и Эрдогана состоялась в марте 2020 года в Кремле. Из-за ситуации с пандемией последующие переговоры проводились по телефону или видео-конференц-связи.

Добавим, что в сочинскую резиденцию российский лидер отправится после примерно двухнедельной самоизоляции в подмосковном Ново-Огареве, связанной с выявленными в его окружении случаями ковида, предает Радио Маяк.