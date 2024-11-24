Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии до 22,5 года

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Президент России Владимир Путин подписал закон, об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 г. до 22,5 года.

Согласно документу, ожидаемой период выплаты накопительной пенсии, который используется для расчета ее размера, вырастет с 264 месяцев до 270. Закон вступит в силу с января 2025 г.

Законопроект был внесен Минтрудом РФ и одобрен правительством. В ноябре его приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Срок выплаты пенсии определяется на основе данных Росстата о фактической продолжительности жизни мужчин и женщин, которые перешагнули за возрастной порог в 60 и 55 лет соответственно, а также ожидаемой продолжительности их жизни. После этого вся накопительная часть, которую гражданин РФ успел отложить до выхода на пенсию, делится на установленное количество месяцев и выплачивается ежемесячно равными долями в дополнение к сумме страховой пенсии. В сентябре 2023 г. период, который используется для расчета ежемесячной накопительной пенсии, было решено оставить на текущем на тот момент уровне – 264 месяца (22 года)?, пишут Ведомости.