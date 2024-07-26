Путин утвердил сроки и порядок начала работы Национального центра «Россия»

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Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений о порядке и сроках начала работы Национального центра «Россия» по итогам встречи с сотрудниками и представителями экспонентов выставки-форума «Россия». План мероприятий по строительству выставочного комплекса должен быть предоставлен до 1 октября.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Первым мероприятием Национального центра станет Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее».

Национальный центр «Россия» будет представлять достижения государства в различных отраслях экономики и культуры на ключевых международных мероприятиях, а опыт проведения выставки будет использован в образовании.

Правительству и АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» поручено разработать стратегию работы на международных мероприятиях и подготовить просветительские материалы. Главам субъектов рекомендовано создать филиалы центра в регионах.

Ответственными назначены первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор выставки Наталья Виртуозова, пишет РТ.