Путин утвердил концепцию миграционной политики России на ближайшие годы

162

Документ определяет новые механизмы регулирования потоков мигрантов, повышения их легальной занятости и интеграции в общество. Власти рассчитывают снизить долю незаконных мигрантов и укрепить социальную стабильность, пишет Газета.

Концепция определяет стратегические ориентиры и задачи России в сфере миграции на ближайшие пять лет. В ней закреплены приоритеты государственной политики в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства: регулирование въезда, пребывания и выезда, а также меры по совершенствованию трудовой миграции.

Как отмечается в документе, главная цель миграционной политики — обеспечение баланса между потребностями экономики в трудовых ресурсах, защитой национальной безопасности и социальной стабильности. Концепция направлена на создание условий для законного пребывания мигрантов, их интеграции в российское общество и сокращения масштабов нелегальной миграции.

Документ состоит из девяти разделов, охватывающих все основные сферы миграционного регулирования. Среди приоритетов — совершенствование законодательства, развитие систем учета и контроля за пребыванием иностранцев, повышение эффективности адаптационных программ и ужесточение мер против нелегальной занятости.

Отдельное внимание уделено формированию инфраструктуры интеграции мигрантов.