Я нашел ошибку
Главные новости:
В результате реализации проекта будет создано 3400 новых рабочих мест и еще столько же в ближайшей периферии объекта.
Компания «OZON-Поволжье» - новый резидент ТОСЭР «Чапаевск»
По его словам, это большое событие в жизни страны и шаг в сторону повышения ее безопасности и обороноспособности.
Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы "Циркон"
Власти Поморья отмечают, что для проведения работ понадобится привлечь тяжелую технику, этот вопрос решается совместно с Министерством обороны России.
Около 600 тонн металлолома планируют собрать на архипелаге Новая Земля в 2022 году
В пятницу, 24 декабря, Президент Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию.
Дмитрий Азаров представил Владимиру Путину предложения по развитию НОЦ мирового уровня
По итогам выступлений спортсменов будет сформирована сборная региона для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
В спортивном комплексе "Орбита" прошел чемпионат Самарской области по плаванию (ПОДА)
Среди лауреатов — сильнейшие спортсмены, тренеры и организаторы мероприятий. Всего конкурсной комиссией было рассмотрено свыше 150 заявок.
Лучшие из лучших в области физической культуры и спорта: итоги областного конкурса
Самарская область подтвердила свое участие в инвестиционном форуме «Сириус-22»
Самарская область подтвердила свое участие в инвестиционном форуме «Сириус-22»
Определены сроки проведения областного фестиваля.
В Самаре состоялось совещание по проведению областного фестиваля «Самарская студенческая весна-2022»
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.17
EUR 82.93
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы "Циркон"

24 декабря 2021 19:59
96
По его словам, это большое событие в жизни страны и шаг в сторону повышения ее безопасности и обороноспособности.

"Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон". Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно", — рассказал глава государства на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, пишет РИА Новости.

По его словам, это большое событие в жизни страны и шаг в сторону повышения ее безопасности и обороноспособности.

Президент также поздравил коллективы, которые работали над системой, передав слова благодарности разработчикам, инженерам и конструкторам.

Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.

Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.

 

Фото:    РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 537 жителей Самарской области заболели коронавирусом
24 декабря 2021  13:46
Еще 537 жителей Самарской области заболели коронавирусом
264
На маршруте Самара – Рождествено 25 декабря откроется зимняя переправа
24 декабря 2021  13:27
На маршруте Самара – Рождествено 25 декабря откроется зимняя переправа
256
Карта жителя Самарской области стала главным цифровым региональным проектом 2021 года
24 декабря 2021  11:45
Карта жителя Самарской области стала главным цифровым региональным проектом 2021 года
315
В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ
23 декабря 2021  13:26
В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ
543
В Самаре активно развивается «Платформа обратной связи»
23 декабря 2021  12:41
В Самаре активно развивается «Платформа обратной связи»
480
Весь список