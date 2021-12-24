Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы "Циркон"

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"Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон". Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно", — рассказал глава государства на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, пишет РИА Новости.

По его словам, это большое событие в жизни страны и шаг в сторону повышения ее безопасности и обороноспособности.

Президент также поздравил коллективы, которые работали над системой, передав слова благодарности разработчикам, инженерам и конструкторам.

Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.

Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ